Angelina Mango e il papà Pino, il VIDEO in cui cantano insieme

Sanremo - Il talento di Angelina Mango era evidente già da bambina e anche il papà, l'indimenticabile Pino Mango, la sapeva benissimo. Sul web sta circolando un dolce video di Angelina Mango che canta con il papà al teatro stabile di Potenza "Get Back".

Pino Mango è stato celebrato venerdì sera dalla figlia Angelina durante la serata dedicata alle Cover.

L'ex concorrente ha cantato "Le Rondini", uno dei brani più famosi del padre, ma lo ha rivestito di un nuovo significato. Una canzone testamento in cui padre (scomparso l'8 dicembre del 2014 sul palco durante un concerto di beneficenza a Policoro, in Basilicata, cantando il suo famoso brano “Oro”) e figlia si ritrovano anche solo per un attimo insieme, vicini, come una volta.