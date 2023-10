Maurizio Battista, matrimonio con Alessandra Moretti

Roma - Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono sposati, dopo 10 anni insieme. Il comico romano ha detto "sì" alla compagna sabato 21 ottobre. La cerimonia si è celebrata al Castello di Torcrescenza. La coppia era tornata lo scorso marzo insieme dopo una separazione burroscosa, nella quale si erano attaccati pubblicamente. Poi, la riconciliazione e il matrimonio. Con la piccola Anna, la figlia nata nel 2016, sempre al loro fianco.

Alessandra Moretti si è sposata con il classico abito bianco, con generoso décolleté

Maurizio Battista ha optato per un abito scuro con cravatta. Tanti gli ospiti vip alle nozze: presenti, tra gli altri, Laura Freddi, Milena Miconi, Valeria Altobelli, Pino Insegno, Valentina Persia, Guendalina Tavassi e Massimo Polese. Il comico Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono messi insieme nel 2013. Dopo tre anni hanno avuto una figlia. Poi, la rottura improvvisa, annunciata ufficialmente da entrambi e lo scontro per l'affidamento della figlia Anna. Il 21 ottobre, il matrimonio che sugella l'amore. «Quando si giunge a consolidarsi dopo aver sbagliato allora si diventa davvero famiglia. E la mia famiglia è la mia più grande risorsa. Mia figlia è frutto di un percorso duro fisicamente e psicologicamente ma è la prova più alta d’amore che potessi donare a me stessa. Eternamente grata e nonostante tutto non c’è altro uomo al mondo che sposerei», ha scritto lei sui social.