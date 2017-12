Chiara Ferragni, piena di grazia, nel Val di Noto

Noto - Chiara Ferragni in dolce attesa, a Noto per lavoro. Dopo la sortita del 5 agosto scorso, con alcuni amici, in vacanza, Chiara è tornata da qualche giorno nel giardino di pietra.

La terza foto postata da Chiara Ferragni a Noto si scontra con la perfetta forma del suo fisico che mantiene grazie ad una dieta equilibrata. Una tavola imbandita con i prodotti tipici della colazione siciliana: cassate, cannoli, ciambelle, biscotti al burro, cornetti e frutta secca. L’ultima foto Chiara Ferragni l’ha dedicata a via Nicolaci, la strada di Noto famosa in tutto il mondo perché li viene realizzata la scenografica infiorata con la prossima edizione dedicata alla Cina. Con alle spalle quella che fu la residenza dei Principi di Villadorata, la influencer ha sfoggiato una mise ricercata, con prevalenza di colori bianco e nero e accessori dorati.La bionda Chiara è tornata a Noto, che aspira a diventare capitale della cultura del 2020, e lo ha fatto per lavoro. Si tratterebbe di un servizio fotografico. “My job brought me back here”, dice la Ferragni, e ancora “done with another big photoshoot”: Fatto un altro grande servizio fotografico.

Ben due le foto dedicate al centro storico, con piazza Municipio, il luogo preferito dalla Ferragni. La prima sulla scalinata della Basilica Cattedrale di San Nicolò, monumento simbolo di Noto. Lo stesso luogo era stato scelto dalla influencer nel corso della sua vacanza estiva per una foto ricordo. La seconda sulla terrazza del Gagliardi Boutique Hotel, di Costanza Messina e dei suoi fratelli, con vista panoramica della stessa chiesa e di palazzo Ducezio.

La fashion blogger è al sesto mese della prima gravidanza. Chiara e Fedez diventeranno genitori di un bambino che verrà al mondo a marzo.

Fedez ammette di essere ipocondriaco e avere già imparato tutto sull'argomento. "Fatemi gli auguri perché dovrò sopportare tutti i suoi sbalzi ormonali. Da buon ipocondriaco sono diventato un esperto di gravidanze, amniocentesi, vallocentesi (villocentesi, lo corregge lei), dna fetale. All’inizio il bambino era grande come un edamame (un fagiolo), per cui si chiamava edamame. Poi è diventato un avocado". Poi, i due diventano subito romantici: "Guardate che carino" e ancora: "E' troppo bello". Di certo baby raviolo è già un bimbo social.