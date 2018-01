Andria: verme in una lattina di coca cola, ricoverata bambina di 12 anni

Andria - Una bambina di 12 anni è finita in osservazione in ospedale ad Andria, in Puglia, dopo aver bevuto una lattina di Coca-Cola in cui ha trovato un verme. La ragazzina è stata ricoverata presso l'ospedale "Bonomo" ed è attualmente ancora sotto osservazione per motivi precauzionali.

La ragazzina, dopo aver aperto la lattina, si è trovata il verme in bocca. Il verme contenuto nella lattina è stato esaminato dall'istituto zooprofilattico di Foggia e non sembra vi siano elementi che possano destare preoccupazione.

Ma il fatto, di per se, resta inquietante.

Natualmente la lattina incriminata è stata sequestrata dalla polizia e dall'ufficio d'igine di Andria e dal Siam, il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Puglia. Si sta cercano di individuare il lotto per risalire alla provenienza.