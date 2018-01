Siracusa, in scena: I sette contro Tebe e Le Fenicie

Siracusa - Da I Sette contro Tebe a Le Fenicie: un mito, due prospettive. Ecco, in sintesi, il “racconto” al centro del secondo evento di “Giudecca and drama”, la rassegna teatrale ideata da Alfredo Mauceri e diretta da Antonio Casciaro. L’appuntamento è per domenica 14 gennaio alle 18.30, al teatro Alfeo, dove andrà in scena “Eschilo: I Sette contro Tebe - Euripide: Le Fenicie” con Corrado Drago, Desirèe Giarratana e Tommaso Garrè. La voce recitante, l’adattamento e la regia sono di Gian Paolo Renello.

Uno degli episodi più celebri del ciclo tebano, lo scontro fratricida fra Eteocle e Polinice, figli di Edipo, è dipinto da Eschilo come scontro in forma duale: Eteocle, il bene, la ragione, la presenza, Polinice, il male, il torto l’assenza anche fisica, visto che non compare mai in scena.

Dopo circa 60 anni Polinice è invece calato da Euripide in un tesissimo e travolgente sistema relazionale di amore-odio che travolge ogni membro della famiglia, a qualsiasi livello, a partire da Eteocle. In entrambe le visioni i dissidi che ne scaturiscono travalicano la mera dimensione dello scontro di potere toccando, da un lato, le corde più profonde della psiche dell’uomo greco dell’età classica, dall’altro riverberandosi e proiettando le loro ombre sulla storia e sull’immaginario di noi eredi del XXI secolo.