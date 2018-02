Da Scicli, pupi siciliani al Carnevale di Venezia

Venezia - Sono tornati i mascherati sciclitabi a Venezia. In occasione del Carnevale 2018 il gruppo di Scicli ha proposto maschera nuova in piazza San Marco, ovvero L’Opera dei Pupi Siciliani, patrimonio orale e immateriale dell’umanità così come decretato dall’Unesco. Il duo formato da Guglielmo Mimmo Miceli e Salvatore Occhipinti, già vincitori dell’edizione 2016 col costume Carretti Siciliani, quest’anno si presenta con un gruppo più numeroso che interpreta i personaggi dell’Opera dei Pupi. Mesi e mesi di lavoro per la realizzazione dei costumi.

I personaggi sono Guglielmo Miceli (Scicli) - Orlando Salvatore Occhipinti (Ragusa ) - Carlo Magno, Gianni Sgarlata (Scicli ) - Ruggiero di Risa, Sergio La Spina (Siracusa ) - Rinaldo, Matteo Americola - Agricane. Particolarmente interessanti sono le decorazioni presenti sulle armature: Leone rampante sui tre colli (simbolo di Scicli) sulla corazza di Miceli, Aquila reale (simbolo di Siracusa ) sulla corazza di La Spina, Trinacria (simbolo della Sicilia) sulla corazza di Sgarlata.