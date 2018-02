Tripadvisor: la spiaggia dei conigli di Lampedusa è la più bella d'Italia

Per gli utenti di Tripadvisor è lei la spiaggia più bella d'Italia: ancora una volta, la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, conquista la vetta di questa speciale classifica "TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2018" che vedono Grace Bay a Turks and Caicos vincitrice mondiale di questa edizione mentre la Spiaggia dei Conigli è prima a livello italiano e in settima posizione a livello europeo.

Cambiano invece rispetto allo scorso anno la seconda e la terza posizione del podio nazionale con la spiaggia di Tropea che sale dal nono al secondo posto e La Pelosa a Stintino che si classifica terza (in salita rispetto alla quinta posizione dello scorso anno). Restano in classifica Cala Goloritze a Baunei (4°), Porto Giunco a Villasimius (5°), la Baia del Silenzio a Sestri Levante (6°), Cala Mariolu a Baunei (7°) e Cala Rossa a Favignana (8°). New entry in nona e decima posizione rispettivamente la Spiaggia di Maria Pia ad Alghero e la Spiaggia di Marina Piccola a Capri.

Il mare Mediterraneo, in questa classifica, ha un ruolo di protagonista assoluto.