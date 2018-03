Ryanair: le nuove rotte da Palermo e Catania. Niente novità su Comiso

Sono state presentate da Ryanair, la compagnia aerea low cost irlandese più famosa al mondo, le nuove rotte per l'anno 2018/2019. Anche la Sicilia è compresa in questo nuovo piano: si conferma la chiusura delle rotte dall'aeroporto Trapani-Birgi, mentre ci saranno nuove rotte da Palermo, per Colonia e Valencia. Da fine marzo riprenderà il collegamento Palermo Bucarest. Quest’ultimo sarà un collegamento annuale.

Anche da Catania ci saranno due nuove tratte. Da ottobre 2018, infatti, Fontanarossa sarà collegato due volte a settimana con Marrakech (Marocco) e con Siviglia (Spagna). Due destinazioni nell’area mediterranea, queste scelte da Ryanair, particolarmente strategiche per la Sicilia anche nella bassa stagione e che potranno garantire ai rispettivi territori nuovi e consistenti flussi turistici in una fase dell’anno comunque favorita, in queste aree geografiche, da temperature miti. Non ci risultano, invece, nuove rotte dall'aeroporto di Comiso. All'aeroporto degli Iblei, dunque, resteranno le stesse rotte che ci sono sempre state fin'ora.