A Catania la fila per i provini del Grande Fratello

Catania - Sta per tornare in onda su Canale 5 il #Grande Fratello Nip (Non important people), giunto alla sua quindicesima edizione di messa in onda. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dopo il grande successo della versione Vip, che nel corso delle ultime due stagioni televisive ha registrato una media di quasi 5 milioni di spettatori, ecco che in casa Mediaset hanno scelto di puntare anche sul ritorno in video della versione "classica" del GF. Oggi le selezioni arrivano a Catania, dopo la tappa silenziosa milazzese dello scorso 28 gennaio, che è passata quasi inosservata. Catania, dunque, si pone come ombelico della Sicilia, in attesa di vedere un isolano nel reality show più amato dagli italiani, in video nuovamente a partire da metà aprile 2018.