Stefano Ferlito e Giulia Dierna convocati al Campionato Nazionale Bike

Chiaramonte Gulfi - Stefano Ferlito e Giulia Dierna, due giovanissimi ciclisti chiaramontani di appena 13 anni che corrono per la Kasmene bike di Comiso, sono stati convocati al Campionato Nazionale d'inverno di Mountain Bike a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, per la categoria "Esordienti primo anno".

La gara si svolgerà domenica 25 marzo. Ieri, invece, si è evolta la quinta prova del campionato regionale "Esordienti primo anno" e Stefano Ferlito ha già vinto quattro gare di fila avviandosi, idealmente, a vincere il campionato regionale. Tanta felicità e tanto orgoglio per questio giovanissimi atleti che, dopo tanti sacrifici, rappresenteranno la Sicilia a Brescia.