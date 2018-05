Estate diffusa a Sampieri, alla scoperta della Fornace Penna

Scicli - Prima di essere la mannara di Montalbano, la Fornace Penna è stata, fino al 1924, uno stabilimento per la fabbricazione di tegole e mattoni di argilla, un esempio di notevole pregio di architettura industriale, sulla spiaggia del Pisciotto, tra Marina di Modica e Sampieri.

L’appuntamento più importante dell'Estate Diffusa 2018, a Sampieri, ha a che fare con la riscoperta di questo edificio e di ciò che realmente accadeva in quell’area, prima che un incendio la distruggesse.

Capitanati da Carolina, responsabile del Welcome Point di Sampieri Ospitalità Diffusa, venerdì 22 giugno all’imbrunire, ovvero dalle 17:30 circa, si svolgerà una passeggiata lungo la costa di Sampieri, dalla cava in cui veniva estratta l’argilla, alla fornace, al luogo in cui avveniva l’essiccazione dei mattoni. Sarà anche individuato e indicato ai partecipanti l’attracco delle navi per la commercializzazone dei mattoni e delle tegole verso Malta e la Tunisia.

Alla passeggiata hanno già dato adesione degli esperti di storia e architettura, disponibili a condividere le informazioni che in questi anni sono state raccolte sulla Fornace Penna.

La passeggiata è aperta a tutti, gratuita, ed il percorso è semplice. E’ gradita comunque la prenotazione al +39 338 11 22 550.

Al termine della passeggiata, Sampieri Ospitalità Diffusa propone una cena al Vota Vota, chalet sulla spiggia, per gustare insieme le specialità di mare del menù degustazione. Anche in questo caso è gradita la prenotazione.

