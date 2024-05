Incidenti, 4ragazzi morti nella notte: le vittime avevano tra 20 e 24 anni

Caserta - Quattro morti, tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella notte nel Casertano. Il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale: tre giovani sono morti - una 20enne e due ragazzi di 23 e 24 anni - e tre sono rimasti gravemente feriti.

Altro incidente a Caserta dove un ventenne è rimasto ucciso nel ribaltamento della sua auto.

A Villa Literno, in via delle Dune, strada di collegamento con Giugliano, quattro giovani di ritorno probabilmente da qualche locale, a bordo di una 500 Abarth, hanno impattato frontalmente con una 500 X dove viaggiavano un uomo ed una donna di 49 e 54 anni, residenti a Casapesenna; violentissimo l'urto, con i giovani rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per liberare i giovani, che però sono morti sul colpo; si tratta di una 20enne di Aversa, di un 25enne di origine ucraina e di un 23enne romeno. Il quarto passeggero, un 21enne di Giugliano in Campania, è rimasto ferito gravemente, così come la coppia che viaggiava sull'altra auto.