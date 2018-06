Governo, 4 i sottosegretari siciliani

La squadra di governo di M5S e Lega, dopo un vertice di maggioranza non semplice, ha trovato un' intesa su viceministri e sottosegretari che sono stati nominati in un Consiglio dei ministri serale. Nella lista ci sono anche quattro siciliani: Vito Crimi, Alessio Villarosa, Nunzia Catalfo e Ignazio Di Stefano. Sono tutti del M5S.

L’aver riempito le caselle del governo (6 viceministri e 39 sottosegretari che giureranno domani) consente ora di formare le Commissioni permanenti di Camera e Senato, e far partire l’attività legislativa.

L’importante ruolo di viceministro dell’Economia viene affidato al tandem Laura Castelli e Massimo Garavaglia, sottosegretari Massimo Bitonci e Alessio Villarosa.

La Lega dovrebbe invece avere la presidenza del Cipe, affidata al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Il premier Conte terrà invece per sé la delega ai Servizi. Un’altra delega importante, quella alle Telecomunicazioni, che fa capo al ministero dello Sviluppo, dovrebbe essere mantenuta dallo stesso ministro, cioè Luigi Di Maio, e non da un sottosegretario, come nelle passate legislature. La delega all’editoria è anche destinata al M5S con Vito Crimi che brucia sul filo di lana Primo Di Nicola.

I parlamentari M5S Davide Crippa e Andrea Cioffi e l'economista vicino alla Lega Michele Geraci entrano nel governo al Ministero dello Sviluppo Economico mentre il ministero dell’Interno non avrà un viceministro ma 4 sottosegretari: a ricoprire questa carica, saranno Nicola Molteni e Stefano Candiani della Lega mentre per il M5S sono stati nominati Luigi Gaetti e Carlo Sibilia.

Come effetto domino della chiusura della compagine di governo, domani verranno eletti dalla Camera anche un questore e un vicepresidente, dopo la nomina di Riccardo Fraccaro e Lorenzo Fontana a ministri.