Sono della Germania gli sposi nel VIDEO di Sarah Jessica Parker.

Modica - Sono due giovani sposi provenienti dalla Germania ad essere stati filmati da Sarah Jessica Parker a San Pietro, Modica. Lei si chiama Carla e suo marito Marco e adesso, come ha riferito al nostro giornale, è già tornata insieme a suo marito in Germania. Un regalo inaspettato, per questi due giovani sposi, visto chi ha filmato il loro matrimonio. Sarah Jessica Parker, la Carrie Bradshow di Sex&The City, è in giro per il Val di Noto. La star americana ha trascorso qualche giorno a Ibla e Modica, dopo aver trascorso la settimana scorsa alcuni giorni a Marzamemi e a Noto. Sarah Jessica Parker non ha lesinato foto e sorrisi ai suoi innumerevoli fan.

E chissà che Sarah Jessica Parker non abbia voluto lanciare un messaggio ai suoi fan: chi ha visto il film "Sex&The City", non avrà certo dimenticato il matrimonio fallito di Carrie e Mr. Big. Carrie, infatti, in uno splendido abito da sposa, è stata lasciata sull'altare dall'amato Mr. Big. Ma alla fine, come nelle favole, è andato tutto bene. Riminiscenze da film?

Da sempre, infatti, è considerata un'icona di moda e di stile, proprio come il suo personaggio in Sex&The City. Una foto scattata da Sarah della chiesa di San Francesco All'Immacolata di Ibla ha raggiunto i 17.473 like, mentre il video del matrimonio di Modica ha già 151.316 visualizzazioni.