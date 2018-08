Bar della Sorda espone foto del Duce, denunciato

Modica - A Modica, in un bar, dietro al bancone, è stata esposta un’immagine di Benito Mussolini. Una donna, una cliente, ha telefonato ai Carabinieri, che hanno sequestrato il manifesto e hanno denunciato il titolare del bar per apologia del fascismo. La donna ha scritto su Facebook: “Mi vergogno di tornare nella mia terra quando succedono cose come questa. Un noto bar di Modica espone al pubblico, e sottolineo l’essere esposta alla fruizione di tutti, l’immagine di Mussolini accompagnata da una citazione dello stesso Mussolini: Non ho paura del nemico che mi attacca ma del falso amico che mi abbraccia. Ho chiesto nel bar se nessuno si vergognasse per quell’immagine, e alla mia richiesta di spiegazioni, mi è stato detto con tanta leggerezza: e che problema c’è? Mica è esposta”.