Olio Cutrera, premio a Perugia

Perugia - L'Olio extravergine Nocellara del Belice dei Fratoi Cutrera premiato all'Ercole Olivario di Perugia.

Sono stati proclamati oggi a Perugia i vincitori della 27/a edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie territoriali italiane, organizzato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, in collaborazione con la Camera di commercio di Perugia e il sostegno del Sistema camerale nazionale: in testa l'Umbria con quattro premi assegnati, al secondo posto il Trentino, Puglia e Sicilia con due premi. A seguire si collocano invece Abruzzo, Calabria, Sardegna, Toscana, Liguria e Lombardia con un premio ciascuna. I vincitori saranno le guest star al Sol di Verona (7-10 aprile), grazie anche alla collaborazione con Coldiretti Unaprol, e aTuttoFood di Milano (6-9 maggio), mentre oltreconfine saranno protagonisti diverse iniziative in Cina.

A consegnare i riconoscimenti è stato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia e del Comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario, per la prima volta con la presenza di una delegazione di giornalisti cinesi.

"La promozione - ha detto Giorgio Mencaroni - è la parola d'ordine di questo concorso che, come da tradizione, non si esaurisce con la cerimonia di premiazione di oggi. Premiamo l'assoluta qualità degli oli made in Italy e allo stesso tempo celebriamo la passione e la tenacia dei nostri olivicoltori".

La cerimonia di oggi - riferisce una nota dei promotori - è stata anche l'occasione per assegnare i 5 award speciali previsti quest'anno: Menzione Speciale Olio Extravergine Biologico (al prodotto, certificato a norma di legge, che ottiene il punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti); Amphora Olearia (per la miglior confezione secondo regolamento); Premio "Giovane imprenditore" (al titolare rappresentante dell'impresa con età fino a 40 anni); Menzione "Olio Monocultivar" (novità 2019, dedicata all'olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto); Lekythos (alla personalità che si impegna nella diffusione della conoscenza dell'olio di qualità italiana in Italia e all'estero).

L'edizione n.27 del concorso ha visto in gara 185 etichette provenienti da 17 regioni che, dopo una prima ricognizione delle commissioni tecniche locali, sono state valutate da una giuria nazionale, guidata dal capo panel Gianfranco De Felici e costituita da 16 degustatori, in rappresentanza delle regioni olivicole italiane partecipanti al concorso.

Di seguito i primi classificati. OLIO EXTRAVERGINE DOP FRUTTATO LEGGERO:

Dalla regione Trentino Alto Adige Olio extravergine DOP GARDA TRENTINO; OLIO EXTRAVERGINE DOP FRUTTATO MEDIO: dalla regione Umbria Olio extravergine DOP UMBRIA Colli Martani Decimi dell'Azienda Decimi di Bettona - Perugia; OLIO EXTRAVERGINE DOP FRUTTATO INTENSO: dalla regione Sicilia Olio extravergine DOP Valli Trapanesi Titone dell'Azienda Agricola Biologica Titone di Trapani; OLIO EXTRAVERGINE FRUTTATO LEGGERO: dalla regione Sicilia Olio extravergine Nocellara del Belice dell'Azienda Frantoi Cutrera di Ragusa; OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA FRUTTATO MEDIO: dalla regione Calabria Olio extravergine Torchia dell'Azienda Oleificio Torchia di Tiriolo - Catanzaro; OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA FRUTTATO INTENSO: dalla regione Puglia Olio extravergine Affiorato dell'Azienda Intini di Martina Franca - Taranto. Per l'Umbria in particolare, oltre al primo primo classificato nella Categoria Olio extravergine dop fruttato medio, conquista la seconda piazza nella categoria Olio extravergine dop fruttato leggero, l'Azienda Agraria Marfuga di Campello sul Clitunno.

Ancora Marfuga di Francesco e Ettore Gradassi che replica con il secondo premio nella categoria Olio extravergine di oliva fruttato medio, con l'olio extravergine l'Affiorante. Completa il successo dell'olio "made in umbria" alla 27/a edizione dell'Ercole Olivario, il "Frantoio Batta" Olio extravergine DOP Umbria Colli del Trasimeno, dell'Azienda Batta Giovanni di Perugia, che si aggiudica il secondo posto nella Categoria Olio extravergine dop fruttato medio.