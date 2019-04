Torna l'Ortigia Sound System. Con Moroder

Siracusa - Il festival di musica elettronica e arte vi porta per cinque giorni in uno degli angoli più suggestivi della Sicilia per un evento capace di riportare al centro dell’attenzione l’uomo e i sentimenti, in armonia con l’inevitabile progresso tecnologico. L’esperienza è condita da buon cibo, boat party, tramonti pazzeschi e un mare unico.

#OSS19 vedrà per la prima volta in Sicilia Giorgio Moroder, uno dei musicisti che più di ogni altro ha saputo predire le tendenze musicali dell’elettronica e che continua a farlo ancora oggi all’età di 79 anni, con uno speciale set interamente dedicato a #OSS19, Un’estate italiana.

Il ritorno in Italia, dopo lunghi anni di assenza, dei pionieri della chillwave music Neon Indian. Una delle etichette britanniche di riferimento nel mondo dell’elettronica, Hessle Audio, con un set di 7 ore a opera dei tre fondatori Ben UFO, Pearson Sound e Pangaea. Ross from Friends, uno dei progetti più importanti di casa Brainfeeder (Flying Lotus).

