Il sindaco di Modica chiude gli uffici comunali al pubblico

Modica - La Giunta municipale di Modica riunitasi oggi domenica 8 marzo ha adottato, in via d’urgenza, un atto di indirizzo per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID – 19.

Le misure previste sono le seguenti:

a) Di adottare, la chiusura al pubblico, dal 9 al 15 marzo 2020, di tutti gli uffici comunali con la sola eccezione degli uffici della Polizia Locale, delle varie sedi dell’Anagrafe e dello Stato Civile, di Modica Centro, Modica Sorda e Frigintini, nonché della sede del Protocollo dell’Azasi (Modica Sorda), per attivare sugli stessi un’immediata e capillare attività di disinfezione e sanificazione;

b) la limitazione dell’accesso ai suddetti uffici della Polizia Locale, Anagrafe, Stato Civile e Protocollo sopra individuati, solo per le necessità urgenti e nell’osservanza puntuale della disposizione che prevede l’accesso di un utente per volta e sempre nel rispetto della distanza di un metro tra le persone;

c) l’accessibilità a tutti gli altri servizi ed uffici comunali, nel suddetto lasso temporale, per via telefonica o telematica mediante i recapiti e gli indirizzi riportati sul sito dell’Ente;

d) prevedere che il Corpo di Polizia Locale presidi con propri agenti gli Uffici per cui è previsto l’accesso controllato al pubblico, al fine di coadiuvare il personale di tali Uffici nel rispetto delle suddette essenziali condizioni di accesso;

e) rimettere alla struttura burocratica dell’Ente e specificatamente alle sue figure direttive, di programmare l’attivazione di forme di Smart working laddove se ne ravvisi maggiore possibilità/opportunità, con l’obiettivo di autorizzare tale modalità di lavoro ad almeno il 10% dei dipendenti comunali;

g) Di individuare per la comunicazione della presenza sul territorio di persone provenienti da Zone Rosse COVID-19, il numero telefonico dedicato 3313045200 e l’indirizzo internet protezionecivile@comune.modica.rg.it.