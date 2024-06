Concerto di Vasco Rossi incubo per due fan siciliani espulsi da volo

Ragusa - Odissea di due viaggiatori ragusani.

Doveva essere un fine settimana all'insegna della musica e del divertimento per due fan siciliani di Vasco Rossi, ma si è trasformato in una serie di disavventure culminate in un grande amaro in bocca. La coppia, desiderosa di assistere al concerto del celebre rocker a Milano, aveva prenotato con largo anticipo i biglietti aerei con la compagnia low-cost Wizzair per la tratta Catania-Milano Malpensa e ritorno. Tuttavia, una serie di errori e sfortunati eventi ha trasformato il loro sogno in un incubo.

Tutto è iniziato con un errore nella transazione durante l'acquisto dei biglietti. Invece di prenotare due posti, i due malcapitati si sono ritrovati a pagare il doppio, acquistando per errore quattro biglietti invece che due al costo complessivo di 400 euro. Arrivati in aeroporto, la situazione è degenerata. Dopo aver superato il check-in e i controlli di sicurezza, una volta a bordo dell'aeromobile, i due sono stati incredibilmente invitati a scendere a causa di un problema di overbooking. In che cosa consiste? Nell’accettare prenotazioni da parte della compagnia aerea oltre il numero di posti realmente a disposizione sull’aereo. Inutili sono state le spiegazioni e le proteste: nonostante avessero pagato quattro biglietti, il personale di bordo ha insistito perché lasciassero l'aereo. La situazione è degenerata al punto che è stato necessario l'intervento della polizia aeroportuale.

Alla fine, con grande frustrazione, la coppia ha dovuto cedere e abbandonare il volo. E’ partita intanto la denuncia non solo in sede civile di risarcimento contro la compagnia aerea ma anche alle autorità aeroportuali, sollevando domande importanti sulla tutela dei diritti dei consumatori. In attesa di una risposta ufficiale da parte di Wizzair, la vicenda resta un caso emblematico di come la disorganizzazione e la mancanza di comunicazione possano rovinare esperienze di viaggio.