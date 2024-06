È Alessandro Milici la vittima dell'incidente di Belpasso

Belpasso, Catania -Sgomento a Camporotondo Etneo per la morte del 22enne, Alessandro Milici, vittima di un incidente avvenuto in via Pantano, nella zona industriale di Belpasso. Uno scontro auto-moto, che non ha lasciato scampo al motociclista.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il motociclista, dopo essere uscito da lavoro (era impiegato in una delle attività del centro commerciale di Etnapolis, a Belpasso) stava percorrendo via Pantano in direzione casa, quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con una Volkswagen Golf, con alla guida un 31enne, di Belpasso. Violentissimo lo schianto frontale, tra i due mezzi, che non ha lasciato scampo ad Alessandro Milici. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Belpasso, per effettuare i rilievi.

Alessandro era alla guida della sua moto una Honda Shadow. Inutile l’intervento del 118, con i sanitari che al loro arrivo hanno potuto solo accertare la morte del ragazzo. Soccorso e portato invece all’ospedale SS. Salvatore di Paternò, il 31enne alla guida della vettura. L’uomo è stato ricoverato in ospedale, dove verrà sottoposto a drogatest ed alcoltest.

Sul luogo dell’incidente, per illuminare la zona, totalmente al buio, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Il magistrato di turno del Tribunale di Catania, ha disposto il sequestro dei mezzi mentre la salma del ragazzo è stata trasportata all’obitorio del Policlinico di Catania, in attesa di essere restituita ai familiari.