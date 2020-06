Sicilia, un solo caso di contagio nelle ultime 48 ore

Palermo - Dopo lo "0" di ieri, un nuovo caso di coronavirus è stato riscontrato in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 1.058 tamponi effettuati. Grazie però a quattro pazienti che sono guariti scende il numero degli attuali positivi censiti dal sistema sanitario regionale. Sono infatti 127 le persone attualmente positive in Sicilia (ieri erano 130) di cui 21 ricoverate con sintomi (4 in meno di ieri), 3 in terapia intensiva (uno in meno di ieri) e 103 in isolamento domiciliare (ieri erano 105). Con il nuovo caso di coronavirus il numero totale di malati riscontrati in Sicilia dall'inizio dell'epidemia è di 3.078, mentre i decessi sono ormai fermi da giorni a quota 281.