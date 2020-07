La Kore di Enna apre la facoltà di Medicina

Enna - L’università Kore di Enna ha ottenuto l’accreditamento da parte dell’Anvur per la facoltà di medicina, la quarta in Sicilia. Il Miur ha autorizzato 99 posti per il primo anno di corso di cui 9 sono riservati agli studenti extracomunitari. Un numero importante, oltre le previsioni iniziali che indicavano in 60 i posti possibili per il primo anno accademico.

Da oggi la Kore diviene l’unico ateneo non statale in Italia ad avere contemporaneamente sia la facoltà di Medicina che quella di Ingegneria e Architettura. Un traguardo davvero inimmaginabile 15 anni fa, quando la Kore mosse i primi passi. L’avvio del corso di Medicina è previsto per ottobre. Il bando per l’ammissione dei primi 99 studenti è atteso a giorni.