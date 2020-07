5 app che vengono in tuo aiuto per mantenere una dieta

Per restare in forma, oltre a fare sport, è importante seguire un’alimentazione sana e variata. In vista dell’estate potresti voler perdere qualche chilo di troppo accumulato durante i mesi freddi; sai che esistono applicazioni che possono aiutarti a raggiungere l’obiettivo di perdere peso in vista della prova costume? Oggigiorno esistono risorse online per ogni tipo di proposito, persino per immaginare di essere a Las Vegas visitando un live casino come Starcasinò.

Ma vediamo di seguito che app possono aiutarti a mantenere una dieta sana ed equilibrata e motivarti a fare esercizio con cadenza regolare.

My Fitness Pal

Si tratta di un’app di nutrizione ideale per chi vuole perdere peso o anche solo prendersi cura della propria alimentazione. Nel database dell’app si trovano oltre cinque milioni di alimenti per poter segnare di giorno in giorno quali vengono consumati e calcolare così le calorie ingerite. Non bisogna tuttavia ossessionarsi con i numeri, l’importante è mangiare una buona varietà di alimenti freschi e non processati. La versione basic dell’app è gratuita, per ulteriori funzionalità bisogna pagare un abbonamento mensile.

Lose It

Con questa app puoi fare tre cose per mantenere traccia di ciò che consumi durante i pasti: puoi aggiungere alimenti al database, scannerizzare codici a barre dei prodotti e fotografare i piatti che consumi. Anche in questo caso viene messa a disposizione una versione premium a pagamento che permette mantenere traccia anche dell’attività fisica e degli obiettivi connessi ai macronutrienti che vuoi ingerire, oltre ad aiutarti nella pianificazione dei pasti.

Lifesum

Perfetta per gli appassionati di numeri dato che aiuta a calcolare le calorie ingerite e configurare obiettivi quotidiani, settimanali o mensili. Inoltre, mette a disposizione ricette salutari per seguire una dieta equilibrata e adatta alle proprie condizioni fisiche. A fine mese mostra un punteggio relativo allo stato di salute che si basa sul calcolo di punteggi relativi alla nutrizione e all’esercizio svolto.

Noom

Questa app rappresenta una sorta di allenatore personale creato apposta per aiutarti a raggiungere gli obiettivi che ti prefissi. Oltre a darti una mano a calcolare le calorie essa ti permette di identificare i fattori emozionali che scatenano la tua voglia di mangiare in eccesso. L’app è stata sviluppata in collaborazione con psicologi, nutrizionisti e allenatori per fornire strumenti a 360º che vengano in aiuto al momento di seguire una dieta. Questa app cerca di insegnarti abitudini salutari da mantenere nella vita quotidiana e non solo al momento di voler perdere peso.

8Fit

Anche in questo caso l’app vuole essere un aiuto sia dal punto di vista della nutrizione che da quello dell’allenamento per perdere peso. Offre la possibilità di creare una dieta personalizzata grazie a un’infinità di ricette salutari contenute nel database e inoltre ti propone allenamenti per migliorare la tua forma fisica e perdere qualche chilo.

Ora che conosci alcune delle migliori app sul mercato per perdere peso sei pronto per metterti all’opera per la tanto temuta prova costume. In bocca al lupo!