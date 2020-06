Dieta dell'Anguria per sgonfiare la pancia e dimagrire fino a 5 kg

La dieta dell'anguria non necessita di grandi rinunce, è completa in tutto ed è una dieta equilibrata, basta tenere sotto controllo le quantità e consente di perdere almeno 5 kg e sgonfiare la pancia. Ci siamo è arrivato il momento di sfoggiare il nostro fisico sulle spiagge indossando i nostri costumi colorati ma che fare se ci ritroviamo con qualche fastidioso chiletto di troppo? Oggi vi suggeriamo di provare la dieta dell'anguria per perdere peso e sgonfiare la pancia in poco tempo. Seguendo questo regime ipocalorico per circa una settimana riuscirete a perdere sino a 5 kg.

Perché scegliere l’anguria? proprietà e benefici

L'anguria è un frutto dai valori tradizionali e dalle proprietà benefiche straordinari, è un frutto ideale per chi sta a dieta, in quanto disseta e disintossica l'organismo.

L’anguria è senza dubbio uno degli alimenti più amati dell'estate, perfetta per chi ha voglia di rimettersi in forma. Questo cibo infatti è ricco d'acqua e sali minerali, ha pochissime calorie (circa 15 ogni 100 grammi) e un alto potere saziante. Fresca, gustosa e con un alto potere snellente: l'anguria è il frutto ideale per sgonfiare la pancia e dimagrire fino a 5 kg. La sua polpa zuccherina, che la rende perfetta per una merenda o per un dopo cena goloso, contiene vitamina A, C e B, ma anche carotenoidi, che migliorano l’abbronzatura e proteggono la pelle. L'anguria è un vero e proprio super alimento, l'ideale per la bellezza perché contrasta l'azione dei radicali liberi, favorisce la produzione di melanina e rallenta l'invecchiamento dell’epidermide. Questo frutto gustoso è ricco di licopene, una molecola antitumorale, che controlla la divisione delle cellule. L'alto livello di potassio e vitamina C rendono l’anguria ottima pure per le donne incinta e per chi fa sport. Diuretico e drenante, questo frutto è l’ideale per perdere peso e contrastare la cellulite, soprattutto se viene inserito in un regime dietetico.

Come funziona la dieta dell'anguria? Questo regime ipocalorico è molto semplice da seguire e basta farlo per una settimana seguite questo esempio di menù.

Dieta dell'anguria: perdi 5 kg in una settimana menù

Lunedì:

Colazione: una tazza di tè, due fette biscottate integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, 100 g di mirtilli.

Pranzo: 50 g di pasta integrale con pomodoro e basilico, insalata con carote e pomodorini.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 200 g di salmone al vapore, spinaci bolliti, una fetta di pane integrale.

Martedì

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, una mela.

Pranzo: insalata con lattuga, pomodori, carote, tonno e uovo sodo, una fetta di pane integrale.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 150 g di petto di pollo alla griglia, verdure grigliate, una fettina di pane integrale.

Mercoledì

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, una banana.

Pranzo: 2 pomodori con il riso, insalata mista.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 150 g di pollo bollito, una patata al vapore, verdure al vapore.

Giovedì

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, 100 g di mirtilli.

Pranzo: 100 g di mozzarella con pomodorini pachino, insalata mista.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 2 uova sode o alla coque, piselli, una fetta di pane integrale.

Venerdì

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, una mela.

Pranzo: 60 g di riso integrale con zucchine, 100 g di bresaola.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: minestrone di verdure, una fetta di pane integrale.

Sabato

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, 100 g di mirtilli.

Pranzo: insalata di fagiolini e patate, 50 g di ricotta di mucca.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 200 g di sogliola al vapore, una patata al vapore, insalata mista.

Domenica

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, 100 g di mirtilli.

Pranzo: una pizza margherita.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: insalata mista con pomodori, finocchi, cetrioli e carote, una fetta di pane integrale.

La dieta dell'anguria può essere seguite per una settimana e prevede una perdita di peso dai 3 ai 5 kg.

Il nostro consiglio è di attenervi alla dieta, se avete improvvisi attacchi di fame potete concedervi una fettina d anguria, cercate inoltre di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e fate almeno 30 minuti di camminata ogni giorno. Evitate le cotture particolarmente pesanti, come le fritture, scegliete i cereali integrali e bevete almeno due litri di acqua al giorno. Durante la dieta sfruttate la vostra fantasia per realizzare tantissimi piatti a base di anguria, dalla granita ai frullati, passando per le centrifughe e i gelati. Come sempre il nostro consiglio è quello di rivolgervi al vostro medico curante per evitare problemi di salute e capire se questa dieta fa davvero per voi.