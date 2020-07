Elle: Scicli uno degli 8 alberghi diffusi più belli d'Italia

Scicli - "L’estate italiana chiama i borghi più belli, e gli alberghi diffusi rispondono forte e chiaro". Così Daniele Passeri sul settimanale femminile Elle, dove spiega che "un po' case, un po' alberghi, sono la formula ideale per chi cerca un contatto autentico con la realtà locale". "La formula attira chi privilegia il contatto con i residenti più che con altri turisti, senza rinunciare ai servizi alberghieri, come la colazione, il sevizio in camera o il ristorante.

E ha avuto il merito di ridare vita a diversi borghi italiani che hanno potuto così trasformare case non più abitate, singole stanze o appartamenti in strutture alberghiere che invece di essere fisicamente nello stesso edificio sono disseminate in un paese". Fra gli otto alberghi diffusi più belli d'Italia, Elle segnala "Scicli albergo diffuso".

"Nel centro storico di Scicli, città patrimonio dell’Unesco nel profondo sud della Sicilia, le stanze dell’albergo diffuso si trovano in importanti palazzi nobiliari, oppure in abitazioni più semplici ingentilite da terrazze panoramiche o con giardino esclusivo, tutte molto curate negli arredi. La mattina vi aspetta la colazione diffusa, un buffet di prodotti locali, mentre tra i servizi offerti c’è la possibilità di avere la spesa a domicilio e la cena in camera".