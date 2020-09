Cordoglio a Scicli per la prematura morte di Angelo

Scicli - Grande dolore a Scicli per la morte di Angelo Diligente, scomparso a 29 anni a causa di un male incurabile scoperto un mese fa. Angelo preparava il matrimonio, quando un problema di salute improvviso lo ha allarmato, costringendolo ad accertamenti che hanno svelato la malattia. "Stavamo programmando tutto ma quel male ti ha portato via da me in sole tre settimane...", scrive la fidanzata, legata ad Angelo da undici anni.