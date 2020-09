Nicoletta Mantovani, vedova Pavarotti, si è risposata. FOTO

Bologna - Per dieci anni legata a Big Luciano, ma solo tre in regime matrimoniale. Nuove Nozze per Nicoletta Mantovani (Bologna, 1969) che, nei giorni scorsi, a Bologna, nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, ha pronunciato il suo secondo sì unendosi in matrimonio ad Alberto Tinarelli. Il nome di Nicoletta Mantovani è legato a quello celebre del suo primo marito, il tenore Luciano Pavarotti da cui ha avuto la figlia Alice, oggi 17enne. La Mantovani, che si occupa di giovani talenti della lirica con la Fondazione intitolata al tenore modenese, ha sposato il 52enne consulente finanziario a cui era legata da poco più di un anno. La coppia si era conosciuta tramite un'amica comune, la scrittrice Grazia Verasani.

Luciano Pavarotti rimase legato in matrimonio circa 36 anni di matrimonio con la prima moglie Adua Veroni, e più di dieci al fianco di Nicoletta Mantovani, di oltre trent'anni più giovane. Sono state due le donne nella vita di Luciano Pavarotti (scomparso nel 2007) e gli hanno dato cinque figli: quattro femmine e un maschio, morto durante il parto.

Pavarotti e Mantovani si conobbero quando Nicoletta era una studentessa di appena 23 anni e lei fu ingaggiata per lavorare a un concorso ippico organizzato dallo stesso tenore. Giovane, timida, affascinata dalla simpatia e dalla personalità del tenore, ma lontana dal pensare che potesse nascere qualcosa di più di un’avventura, Nicoletta Mantovani fu colta a sorpresa dal primo bacio, raccontò. Durante un viaggio verso l’aeroporto, Pavarotti fermò la macchina in una corsia di emergenza e baciò la sua giovane assistente senza preavviso. Da lì in poi, un turbinio di emozioni fino a che i due divennero inseparabili per la vita. Lo scandalo, all’inizio, fu gigantesco, complice la foto di una bacio dei due alle Barbados che fece il giro del mondo, goccia che fece traboccare il vaso di un matrimonio già in crisi: l’epilogo fu il divorzio fra il Maestro e la sua prima moglie.

Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani si sposarono il 13 dicembre 2004 a Modena, con una folla straordinaria di invitati famosi (gli ospiti erano circa 600) che era giunta a festeggiarli anche con degli aerei privati. Zucchero, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Piero Pelù, Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Caterina Caselli, Josè Carreras sono solo alcuni dei nomi che presero parte al matrimonio.

Un anno prima del matrimonio con Pavarotti, il 13 gennaio 2003, Nicoletta Mantovani aveva dato alla luce la loro figlioletta Alice. Una gravidanza tanto sognata, ma non facile: Mantovani aspettava due gemelli, ma sopravvisse solo la bambina, lasciandoli entrambi profondamente addolorati.