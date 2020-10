Più sani e più belli con la dieta di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci (Roma, 1945) ci rivela il segreto per tornare in forma con la sua dieta e ci rivela il segreto per essere più sani e più belli. Il suo segreto? Nella sua dieta per perdere peso bisogna partire sempre dalle proteine per poi reintrodurre gradualmente tutti gli alimenti nelle settimane successive.

Dimagrire per essere più sani e più belli

Rosanna Lambertucci in suo ricorrente motto, poi diventato una trasmissione di successo, recitava “Più sani, più belli”. “Perché quando raggiungiamo un obiettivo estetico e di salute – afferma la conduttrice – ci sentiamo felici, più a nostro agio con noi stessi. I social network poi, sono ormai diventati lo specchio del nostro umore, strumenti attraverso i quali condividiamo i momenti belli della nostra esistenza, ma in alcuni casi anche i sentimenti che esprimono il nostro malessere. E troppo spesso purtroppo, sottovalutiamo quanto i cambiamenti del nostro corpo influenzano quelli del nostro umore, e quanto la perdita di peso influiscono favorevolmente sulla nostra autostima, regalandoci grandi benefici anche dal punto di vista psicologico”.

Come dimagrire con la dieta di Rosanna Lambertucci?

Dimagrire iniziando dalle proteine, inserendo sapientemente tutti nella dieta tutti gli alimenti nel corso delle settimane: è il segreto di salute e bellezza di Rosanna Lambertucci, giornalista scientifica e conduttrice televisiva che da decenni aiuta i suoi fedelissimi lettori a perdere peso e a riconquistare benessere, forma e salute fisica e mentale.

Quanto dura la dieta di Rosanna Lambertucci?

La dieta di Rosanna Lambertucci per il post lockdown dura quattro settimane. Quattro settimane per ritrovare il benessere dopo il lockdown” (Mondadori), in cui non solo fornisce – con la consulenza di un medico, il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico – un piano alimentare mensile per perdere i chili di troppo e ritrovare la forma dopo la quarantena forzata a cui tutti siamo stati sottoposti, ma anche un'esortazione a tornare a volersi bene. “Chi mi segue da anni – scrive l’autrice – sa che sono un'accesa sostenitrice dell’esaltazione dell’indole di ognuno di noi, indole che ci guida in ogni nostra scelta giornaliera, e che se ben valorizzata, è la componente vincente per raggiungere i nostri obiettivo. Ma il carattere è molto influenzato dal nostro stile di vita e dalla nostra alimentazione: sì, proprio da ciò che mangiamo.

La dieta della Lambertucci nota come dieta 4+1 unisce la dieta vegana e vegetariana, ha la durata di un mese e presenta tre cicli di 10 giorni ciascuno. Ogni fase ha un nome: Depurazione, Reinserimento e Recupero. Ognuna di queste fasi è suddivisa in due cicli: 4 giorni di alimentazione vegetariana e un giorno di alimentazione vegana. Una volta conclusa la terza fase, si potranno inserire carne e pesce nel proprio regime alimentare.

Durante il lockdown, la Lambertucci, nei suoi profili social, in cui è seguitissima, la sua “frittatina proteica” a base di 2 albumi e 1 tuorlo, ha letteralmente conquistato il web. E, più in generale, come lei stessa ha raccontato, le proteine si sono rivelate delle fedeli alleate nel momento in cui ha avuto bisogno di perdere qualche chilo accumulato nei mesi precedenti. “L’obiettivo è perdere peso e grasso, facendo attenzione a non intaccare i muscoli. Occorre quindi compensare con un corretto apporto di proteine. Ma questo non significa escludere completamente i carboidrati – puntualizza la Lambertucci – è la qualità che conta. Sì, quindi, a verdure in abbondanza, ma servono anche carne, pesce, uova e formaggi”.

Perché si dimagrisce con una dieta di questo tipo?

L'organismo ricevendo una dose controllata di carboidrati (scelti in base al loro indice glicemico, che all'inizio deve essere basso), attinge l'energia di cui ha bisogno dal grasso in eccesso, senza sciupare la pelle, regalando una sensazione di benessere e mantenendo intatta l'efficienza cerebrale. Ma pian piano, nel corso delle settimane, è opportuno reintrodurre tutti gli alimenti, anche quelli con un indice glicemico più alto. Solo in questo modo, garantendo varietà e un'alimentazione equilibrata, possiamo trarre il massimo beneficio dalla dieta. Poi, dal momento che ora, usciti dal lockdown, è possibile concedersi una passeggiata, ricordo nuovamente l'importanza di tornare alla sana abitudine di regalarsi una di almeno un'ora ogni giorno. Si tratta di una semplicissima attività che permetterà di accelerare il processo di dimagrimento. Senza dimenticare il fatto che innumerevoli studi attestano che la stragrande maggioranza delle malattie croniche può essere ritardata o evitata mediante un regolare esercizio fisico di questo tipo”.

Cosa portare in tavola, dunque con la dieta?

La prima settimana è caratterizzata da una riduzione netta di diversi tipi di carboidrati: cereali, pane, pasta, pizza, patate, polenta, riso, e dall'assunzione di alimenti proteici già all'inizio della giornata. Il giusto apporto di carboidrati, tuttavia, è fornito anche dalla verdura cruda e cotta, e qui colgo l'occasione per ricordare che tutti gli alimenti che nascono dalla terra sono comunque da considerarsi “carboidrati”. La prima colazione sarà a base proteica. Inizialmente mangiare prosciutto al mattino, e soprattutto senza pane.

La giornata tipo della prima settimana della dieta

Colazione: 80-100 g prosciutto crudo magro o prosciutto cotto magro o bresaola; 1 uovo alla coque; tè verde o caffè lungo non zuccherato

Spuntino a metà mattina: 125 g di yogurt bianco naturale e senza zucchero

Pranzo: Verdura cruda a piacere (porzione libera di: cetrioli, finocchi, indivia o indivia belga, radicchio, ravanelli, rucola, sedano); 150 g di petto di pollo o di tacchino alla griglia o di carne magra o di würstel di pollo, oppure 1 omelette con erbette (basilico o prezzemolo) e preparata con 1 tuorlo e 3 albumi; verdura cotta a piacere (porzione libera di: asparagi, bietole, broccoli, melanzane, peperoni verdi, spinaci, verza)

Spuntino pomeriggio: 125 g di yogurt bianco naturale e senza zucchero

Cena: Verdura cruda a piacere (porzione libera di: cetrioli, finocchi, indivia o indivia belga, radicchio, ravanelli, rucola, sedano): 200 g di pesce pulito, bianco o azzurro, cotto alla griglia, al cartoccio o bollito, oppure tonno al naturale; verdura cotta a piacere (porzione libera di: asparagi, bietole, broccoli, melanzane, peperoni verdi, spinaci, verza).

Ma la dieta della Lambertucci funziona? Si consente di perdere 6-7 kg in meno di due mesi. Molte persone lamentano che inizialmente la dieta sia troppo restrittiva, ma si sa per essere più sani e più belli qualche sacrificio bisogna farlo. Questa dieta non è adatta per chi soffre di fame nervosa.