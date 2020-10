Infuso di melissa per dimagrire

La melissa è considerata una vera e propria erba del relax e bere l'infuso di melissa aiuta a dimagrire. Scopriamo insieme tutte le proprietà della melissa. E’ una pianta dalle proprietà sedative e calmanti utile in caso di ansia e stress. La sua azione antispasmodica è indicata in caso di indigestione, crampi addominali e mestruali. Aiuta a rilassare il corpo e, al contempo, migliora la capacità di attenzione. La melissa è nota soprattutto per le sue proprietà “rilassanti”. Aiuta a combattere lo stress e favorisce il sonno.

Come si utilizza la melissa per dimagrire? Quali sono, nelle specifico, i suoi benefici? È adatta a tutti o presenta qualche controindicazione? Scopriamone insieme tutti i benefici e come assumerla per dimagrire.

La melissa contiene oli essenziali e ha un aroma gradevole e fresco, che ricorda quello del limone e del cedro, è infatti chiamata anche limoncina o erba citronella (o cedronella). Le parti più utilizzate in erboristeria sono i fiori e le foglie, che contengono la maggior parte dei principi attivi.

Che cos'è la Melissa?

La melissa è una pianta di origine mediterranea, ma è diffusa in tutte le zone con clima temperato. Il suo uso come pianta medicinale risale all’antichità; era particolarmente apprezzata dai popoli arabi che la usavano prevalentemente per trattare l'ansia e l'umore depresso. Vanta, però, molte altre qualità; in particolare trova impiego nella gestione di varie problematiche dell'apparato gastro-intestinale, specie quando sono dovute a somatizzazioni, e nel trattamento dei disturbi caratteristici della sindrome premestruale e mestruale e non solo combatte la fame nervosa e aiuta il dimagrimento.

Melissa: le proprietà e i benefici

La melissa è una pianta officinale molto preziosa, in quanto rappresenta un rimedio naturale contro tutta una serie di problematiche comuni che possono influire negativamente sulla buona qualità della vita. La melissa è considerata un'erba rilassante come malva, passiflora e valeriana e viene utilizzata principalmente per curare disturbi di natura nervosa: insonnia, ansia, stress, depressione, spossatezza, disturbi dell'apparato gastrointestinale e mal di testa, grazie alle sue proprietà calmanti, sedative, carminative e antispasmodiche, che si rivelano utili anche in caso di tosse, raffreddore e influenza. La sua azione calmante ha effetti benefici nei confronti del cuore, in quanto stabilisce il giusto ritmo dei battiti cardiaci. In caso di ipertiroidismo la melissa riesce a ridurre l'attività della tiroide mentre, utilizzata per uso esterno, è un ottimo rimedio in caso di reumatismi. Scopriamone nel dettaglio tutti i benefici.

✓ Allontana l’ansia e la tristezza

È la principale proprietà della melissa. I principi attivi di questa pianta officinale sembrerebbero agire prevalentemente sul sistema nervoso autonomo, ossia su quella parte del cervello che regola numerose funzioni organiche tra cui la frequenza cardiaca, la produzione ormonale e le secrezioni gastriche. Aiuterebbe dunque a combattere l'azione negativa dei fattori di stress, spesso di origine psicologica, e a ripristinare l’equilibrio del sistema nervoso autonomo, allontanando, appunto, l'ansia e la tristezza.

✓ Favorisce il sonno

Quando il problema principale è l’insonnia iniziale, ossia la difficoltà ad addormentarsi, bere un infuso di melissa può rappresentare un valido rimedio, soprattutto se il disturbo è dovuto a una condizione di stress o a stati ansiosi. La sua azione è da attribuire agli effetti di citronella, citrale, linalolo e geraniolo, oli essenziali con proprietà calmanti e riequilibranti.

✓ Aiuta a combattere la sindrome mestruale

La melissa agisce a 360° sui disturbi correlati alle mestruazioni: aiuta a combattere l’ansia e l’irritabilità, i dolori addominali e anche il mal di testa che spesso si manifestano nei giorni del ciclo e in quelli immediatamente precedenti.

✓ È amica dell’apparato gastro-intestinale

La melissa aiuta contro la nausea, specie quando questa è di origine nervosa. Ma i suoi benefici sul sistema gastrointestinale non si limitano a questo: L'infuso di melissa è un buon rimedio naturale contro la flatulenza, favorisce la digestione e aiuta a combattere velocemente i crampi addominali.

✓ Allevia il mal di testa

Le foglie di melissa vengono impiegate per trattare la cefalea muscolo-tensiva, grazie all'azione dell'olio essenziale che rilassa i muscoli e calma gli stati d’ansia. L'impiego della melissa nel trattamento del mal di testa è particolarmente indicato quando questa insorge in un contesto di irritabilità generale, eccessiva stanchezza e insonnia.

✓ Favorisce le abilità cognitive

Secondo recenti studi in fitoterapia, gli estratti di melissa potrebbero avere la capacità di contrastare i deficit cognitivi derivanti da vari fattori quali, ad esempio, abuso di sostanze stupefacenti, traumi o malattie neurodegenerative. Quest’azione sarebbe da attribuire ai metaboliti della melissa che attiverebbe i recettori muscarinici e nicotinici della corteccia prefrontale, migliorando le abilità cognitive, specie la capacità di attenzione, la memoria di lavoro e la memoria secondaria.

Rimedio contro i disturbi della tiroide: l'acido rosmarinico sembra avere un buon effetto dell'ormone ipofisario che stimola la tiroide. La melissa riesce quindi a regolare la funzionalità tiroidea quando i livelli di ormoni sono molto elevati, quindi in caso di ipertiroidismo.

L'infuso di melissa aiuta a dimagrire? scopriamo come

La Melissa aiuta a dimagrire? Si, il potere rilassante della melissa aiuta anche in caso di fame nervosa, fenomeno tipico dei periodi di ansia e stress. Inoltre bere l’infuso di melissa ha proprietà diuretiche che ci aiutano a sgonfiare la pancia. Basta bere due o tre tazze al giorno di infuso di melissa per placare gli attacchi di fame e combattere la ritenzione idrica.

Altre proprietà della melissa

I benefici della melissa non finiscono qui. Questa pianta, infatti, viene considerata un rimedio naturale utile a combattere l’alitosi e la tachicardia. Ha una blanda azione antinfiammatoria e antivirale. Per uso esterno trova impiego contro i dolori reumatici e nevralgici, oltre che come cicatrizzante e astringente. È ricca di polifenoli, potenti antiossidanti che aiutano a combattere lo stress ossidativo. La melissa è indicata anche nei bambini, specie in caso di irritabilità diurna e serale; è utile, inoltre, come rimedio naturale contro coliche gassose e colon irritabile.

Attenzione però a utilizzare prodotti ben formulati e adeguati all’età del bambino, leggendo attentamente le istruzioni e affidandosi al consiglio del pediatra.

Melissa: come si usa la melissa?

La melissa si utilizza prevalentemente sotto forma di infuso o tintura madre. Le dosi consigliate per l'infuso sono: un cucchiaio di raso di foglie di melissa in una tazza d'acqua (circa 125 ml). Dopo aver fatto bollire l'acqua, spegnere il fuoco e aggiungere le foglie di melissa. Coprire e lasciare in infusione per 5-7 minuti. Filtrare l'infuso prima di berlo.

Quando bere la tisana di melissa?

Dopo i pasti, per favorire la digestione; la sera, per favorire il riposo notturno; al bisogno in caso di nevralgie, crampi addominali e gonfiore, ansia, nervosismo; durante il periodo pre-mestruale e/o durante i giorni del ciclo per alleviare i vari disturbi tipici. Per chi lo preferisca, la melissa si trova anche in bustine già pronte all'uso.

La melissa, come abbiamo detto, si utilizza anche sotto forma di tintura madre. Questa va assunta con poca acqua, dopo i pasti, quando si vuole stimolare la digestione, all'occorrenza per contrastare crampi addominali, ansia e mal di testa o la sera prima di coricarsi se si desidera favorire il rilassamento e il riposo notturno. Per la posologia precisa rivolgersi al proprio erborista di fiducia.

I fiori di melissa secca, le tinture e altri prodotti a base di melissa si trovano facilmente in tutte le erboristerie, nelle farmacie e nelle parafarmacie che commercializzano anche prodotti naturali.