Scuola, già 5.793 studenti e 1.020 prof contagiati

Dalla riapertura delle scuole al 10 ottobre, si sono registrati 5.793 casi di positività tra gli studenti, 1.020 nel personale docente e 283 in quello non docente. I numeri assoluti sembrano impressionanti, trattandosi di un bilancio di ancora poche settimane ma, in percentuale, corrispondono soltanto allo 0,080% dei ragazzi, allo 0,133% degli insegnanti e allo 0,139% del resto dell’organico.

Dati che, per quanto prematuri alla luce dei tempi di incubazione, fanno sorridere Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss: “Confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico”.

Contando che alcune scuole, anche siciliane, hanno ripreso il 24 settembre, il dato evidenzia in realtà poco più della situazione ai nastri di partenza, e quindi soprattutto i contatti avvenuti fuori dagli istituti rispetto a quanto sta accadendo ora nelle aule. A livello nazionale, da inizio epidemia si è contagiato lo 0,54% degli italiani e attualmente è positivo circa lo 0,098%: anche i numeri della scuola, nonostante l'ottimismo, appaiono dunque abbastanza in linea con il quadro generale.