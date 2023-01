Cake Star a Modica, stasera su Real Time. VIDEO

Modica - Andrà in onda stasera alle 21,20, su Real Time, sul canale 31 del digitale terrestre, la puntata della trasmissione Cake Star girata a Modica.

"Cake Star: Pasticcerie in Sfida", accanto al veterano Damiano Carrara arriva Tommaso Foglia, insieme per la nuova ricerca delle migliori pasticcerie d'Italia. Un viaggio che parte stasera alle 21.20 su Real Time (Canale 31) e disponibile anche su discovery+. La competizione più dolce della tv, prodotta da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery è arrivata alla sesta edizione, vede la nuova la coppia di esperti pasticceri - girare il nostro Paese alla ricerca delle torte e dei pasticcini più golosi. In ogni puntata, delle dodici in programma, tre pasticceri esperti si sfidano per conquistare il palato esigente dei due giudici e dei loro avversari, cercando di guadagnare le tanto ambite 5 stelle. Come sempre ogni sfidante viene giudicato in tre categorie: la location della pasticceria, il cabaret di paste e il "pezzo forte". Quest'anno la sfida è ancora più ardua e difficile. I concorrenti dovranno conquistare i palati di due dei più rinomati professionisti della pasticceria italiana.

Il promo della puntata qui di seguito.