Degustazioni in Giardino a Palazzo Bonelli-Patané del 20 agosto

Scicli - Torna martedì 20 agosto Degustazioni in giardino, la serie di eventi enogastronomici che si svolgeranno nei prossimi mesi all'interno del giardino di Palazzo Bonelli-Patané, scenario meraviglioso ed esclusivo all'interno di Via Francesco Mormina Penna, cuore barocco di Scicli. La seconda serata, organizzata sempre da Sicilia Ospitalità Diffusa, che da cinque anni gestisce uno dei più bei palazzi nobiliari del Val di Noto, vedrà protagonisti i vini della Cantina ArmosA, da degustare immersi in un'atmosfera magica tra gli agrumi e le piante officinali e ornamentali di cui è ricco il giardino del palazzo.

Appuntamento alle 20.45 con raduno dei partecipanti per la visita guidata (con partenza alle 21.00) di saloni e stanze, riccamente dipinte, decorate e ammobiliate in stile eclettico di inizio novecento da Raffaele Scalia, del Palazzo Bonelli-Patané e culmine, infine, con un percorso inedito all'interno del palazzo capace di condurre i visitatori direttamente in giardino per la degustazione dei vini della cantina sciclitana, tra le più apprezzate in provincia di Ragusa. Per informazioni e prenotazioni, si può scrivere a palazzobonellipatane@gmail.com o chiamare il 3388614973.