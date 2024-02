Concerto di Laura Pausini in Sicilia

Messina - Una ripartenza dal Cile per un itinerario sulle strade dell’America Latina, visitando Argentina, Brasile, Ecuador, Messico, Colombia, Costa Rica, per proseguire negli Stati Uniti, e fare tappa in luogo storico, qual è il Madison Square Garden di New York. “World Tour Winter 2024”, il tour di Laura Pausini, per cantare dell’album pubblicato lo scorso ottobre, “Anime Parallele” festeggiare i 30 anni di attività musicale, saggiare i livelli di popolarità nel villaggio globale, senza dimenticare il nastro di partenza del viaggio.

L’escursione italiana avrà un’appendice siciliana il prossimo 28 dicembre al Palarescifina di Messina.