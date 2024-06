Congresso dei testimoni di Geova a Catania e Caltanissetta

Ragusa - I Testimoni di Geova tornano alla Sala Assemblee di Caltanissetta per tutti i fine settimana di giugno e per la prima volta a Catania presso il Sicilia Fiera di Misterbianco con un programma molto atteso e pensato per condividere con i presenti consigli utili tratti dalla Bibbia e incoraggiamento. A Catania i Testimoni di Geova terranno la loro serie di congressi del 2024 intitolati “Annunciamo la buona notizia!” nei fine settimana del 21-23 e 28-30 giugno. Si prevede che l’evento gratuito attirerà in città più di 12000 persone nel corso dei due fine settimana di giugno.