Gianni Alemanno a Ragusa il 21 giugno

Ragusa - Venerdì 21 giugno 2024, alle ore 17.00, presso l’Hotel Montreal di Via San Giuseppe n. 14, Ragusa, si svolgerà l’incontro di presentazione del Movimento Indipendenza: “Perché INDIPENDENZA, le ragioni una scelta!” Sarà presente il Segretario Nazionale, Gianni Alemanno, il componente dell’Esecutivo Nazionale, Fabio Granata, il Coordinatore Regionale per la Sicilia Orientale, Salvo Pace, nonché i Coordinatori della Provincia di Ragusa, Massimiliano Mannelli e Alessandro Galfo. Sarà, l’occasione, per presentare anche in Provincia di Ragusa, le ragioni della nascita del nuovo movimento politico alla luce del particolare momento interno ed internazionale che attraversa l’Italia. In particolare, i Relatori si soffermeranno sulla necessità che l’Italia riacquisti la propria sovranità in campo internazionale e metta in atto politiche, sociali, economiche e culturali, che la salvino dal declino.