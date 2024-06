Libri d’aMare con Bruschetta, Panarello, Di Bartolo e Rocco Barbaro

Santa Croce Camerina - Manca un mese alla decima edizione di Libri d’aMare. Un compleanno che la rassegna letteraria di Punta Secca intende festeggiare mettendo in mostra continuità e cura nelle scelte degli ospiti. Quattro serate con temi e sfumature differenti per raggiungere l’interesse di un pubblico che in questi 10 anni ha sempre premiato la rassegna diretta da Domenico Occhipinti e Alessandro Renda. Si parte sabato 20 luglio con l’attore Ninni Bruschetta e il libro “La scuola del silenzio” (edito da Harper Collins) che dialogherà con il giornalista e direttore artistico Occhipinti. La location di quest’anno sarà sempre piazza Belvedere ma dal lato del Faro.

Martedì 23 luglio Melissa Panarello sarà in piazza Belvedere a presentare “Storia dei miei soldi” (Bompiani). L'editor Mariagiovanna Fanelli dialogherà con la scrittrice catanese su questo romanzo, arrivato fino alla dozzina del Premio Strega. Lunedì 29 luglio la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo e il suo “Domani c’è scuola” porterà su piazza Belvedere il tema della dispersione scolastica assieme al giornalista (e docente) Andrea Cassisi.

“Per la chiusura, venerdì 9 agosto, abbiamo voluto regalare e regalarci un momento di evasione - dice Alessandro Renda - celebrare i dieci anni in maniera diversa, con un artista come Rocco Barbaro che in piazza Faro metterà in scena il suo spettacolo comico “Menefotto”. Sarà un modo per ringraziare chi ci sostiene e accompagna, ossia il Comune di Santa Croce Camerina, gli sponsor storici e nuovi che credono in noi e soprattutto il pubblico dei lettori” - conclude il direttore organizzativo.

La giornalista Simona Mazzone introdurrà questa serata in compagnia del protagonista di programmi televisivi come “Pippo Kennedy Show” e “Convenscion” sulla Rai e poi "Zelig" e "Colorado" su Mediaset. Il comico e attore di origine calabrese saluterà il pubblico di Punta Secca autografando, a fine spettacolo, anche le copie del suo libro “Frutti diversi” (Tramezzino editore), una particolare raccolta di poesie in metrica dedicate alla frutta. Tutte le serate avranno inizio alle 21.45.