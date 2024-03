Roberto Bolle per la prima volta a Siracusa

Siracusa - Roberto Bolle al Teatro Greco di Siracusa, domenica 14 luglio alle 20:30. Per la prima volta l’étoile sarà al Teatro Greco di Siracusa con il suo “Gala Roberto Bolle and Friends”, prodotto da Artedanza srl, con il quale Roberto Bolle ha conquistato tutto il mondo. Uno spettacolo che affascina ogni anno migliaia di persone: sempre nuovo nei pezzi proposti e, insieme, sempre uguale per livello e fascino. Un evento in collaborazione con la Fondazione INDA ed è inserito nel programma della 59. Stagione al Teatro Greco di Siracusa.

A scegliere cast e programma lo stesso Roberto Bolle che, accompagnato dai suoi Friends provenienti da tutto il mondo, crea un’alternanza di passi a due e assoli del repertorio classico e contemporaneo che ad ogni occasione incanta e conquista, e porta la sua danza ovunque, anche nel cuore di ognuno di noi.