Anna Castiglia apre il tour il 4 aprile con tre date in Sicilia

Catania - Anna Castiglia, catanese classe 1998, è una cantautrice come non se ne incontrano più facilmente, la sua figura sul palco diventa un tutt’uno con il suo strumento, con la sua chitarra, immagine cara al panorama del cantautorato nostrano. Anna Castiglia ha aperto alcune delle date del tour teatrale di Max Gazzè, conclusosi a dicembre 2023. Da aprile si esibirà con la sua band in una tournée che toccherà diversi club dello stivale. Un’occasione per condividere i suoi lavori inediti con il pubblico, brani che andranno poi a comporre la tracklist di quello che sarà il primo album della cantautrice siciliana. Un modo di far vivere le canzoni ancor prima della pubblicazione vera e propria, un laboratorio musicale a scena aperta, dove il pubblico dei concerti è non solo spettatore ma anche parte della nascita e della costruzione di un disco. Reduce dal recente successo del singolo GHALI, il suo inno alle colpe, e dall’uscita dell’ultimo brano “Participio Presente”, Anna Castiglia sarà in tour per tutto il mese di aprile .

Queste date confermate: 4 aprile - Catania - Zō Centro Culture Contemporanee, 5 aprile - Palermo - Mind, 6 aprile - Messina - Retronouveau, 12 aprile - Milano - Arci Bellezza, 13 aprile - Torino - Off Topic, 18 aprile - Roma - Alcazar, 27 aprile - Tuoro sul Trasimeno (PG) - Teatro dell’Accademia.