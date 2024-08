Scicli, riaprono le chiese di San Giuseppe e del Calvario

Scicli - L’associazione culturale Tanis dal 9 al 31 agosto, ogni venerdì e sabato, riaprirà i battenti della chiesa di San Giuseppe, fornendo un servizio di visite guidate a chi, sciclitani e viaggiatori, andrà alla scoperta del quartiere tardomedievale della città. La chiesa barocca di San Giuseppe non rimarrà da sola perché, in accoppiata, verrà aperta al pubblico anche la chiesa rupestre cinquecentesca del Calvario, per un viaggio eccezionale alla scoperta di un luogo di secolare fede e arte, aperto solo il Giovedì e Venerdì Santo.

I due siti saranno visitabili, appunto, ogni venerdì e sabato, dalle 17.00 alle 19.00, con biglietto singolo o in accoppiata, con le visite al Calvario che avranno cadenza oraria alle 17.15 e alle 18.15. Per informazioni si può scrivere a tanitscicli@gmail.com o chiamare il 3389516460 / 3388614973.