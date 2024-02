Annalisa, i concerti in Sicilia nell'estate 2024

Catania - La cantante Annalisa sarà in estate in Sicilia per due concerti.

Il 26 luglio alla Villa Bellini di Catania, sarà tra i protagonisti della rassegna ‘Sotto il vulcano fest’ 2024 (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania.

Annalisa sarà anche a Palermo, il 27 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra gli artisti in cartellone al ‘Dream pop fest Palermo’, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.