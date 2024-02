Roberto Alajmo alla Feltrinelli di Catania

Catania - Giovedì 8 febbraio alle ore 18 alla Feltrinelli di via Etnea a Catania Roberto Alajmo presenta il suo Abbecedario siciliano (Sellerio) in dialogo con Claudio Fava.

Ancora una volta Roberto Alajmo gioca con ironia e arguzia a raccontare la sua Isola e con questo glossario di voci dialettali siciliane prova a definire il carattere identitario di un’intera regione, o forse dell’Italia tutta.

Abbecedario perché forse il segreto sta tutto nella semplificazione, nel ridurre le presunte complessità all’eresia del buon senso. Smetterla di intorbidare le acque facendo credere che in ogni cosa o ragionamento esista sempre un piano recondito. In quest’Isola – e in questa Penisola, anche – i problemi nascono non tanto dall’essere complicati, quanto dal credersi complicati. E questo in effetti complica le cose, anche le più semplici. Semplificare, invece, partire dalle piccole cose. Guardare il mondo con occhi da bambino, lasciarsi sbigottire da come ogni cosa sia illuminata. Sillabare le parole come fossero creature, rigirarsele fra lingua, denti e palato, assaporarle. Ricondurre tutto al minimo senso indispensabile. Scandire ogni parola. Scandire e semplificare, semplificare e scandire.

Roberto Alajmo vive a Palermo. Tra i suoi libri: Almanacco siciliano delle morti presunte(Edizioni della Battaglia 1996); Le scarpe di Polifemo (Feltrinelli 1998); Notizia del disastro(Garzanti 2001, Sellerio 2022), col quale ha vinto il premio Mondello; con Sellerio ha pubblicato inoltre Carne mia (2016), L’estate del ’78 (2018), Repertorio dei pazzi della città di Palermo (2018), Io non ci volevo venire (2021), La strategia dell'opossum (2022), La boffa allo scecco (2023), Abbecedario siciliano (2023).

Con Mondadori nel 2003 ha pubblicato il romanzo Cuore di Madre finalista ai premi Strega e Campiello. Nel 2005 è uscito il romanzo È stato il figlio, finalista al premio Viareggio e vincitore del SuperVittorini e SuperComisso. Sempre per Mondadori nel 2008 è uscito La mossa del matto affogato, seguito da Il primo amore non si scorda mai (2013).

Con Laterza ha pubblicato i saggi Palermo è una cipolla (2005); 1982. Memorie di un giovane vecchio (2007); L'arte di Annacarsi. Un viaggio in Sicilia (2010); Tempo Niente. La breve vita felice di Luca Crescente (2011).

Per il teatro: Repertorio dei pazzi della città di Palermo, Centro divagazioni notturne e il libretto dell'opera Ellis Island, per le musiche di Giovanni Sollima.

I suoi libri sono tradotti in inglese, francese, tedesco, spagnolo, svedese e olandese.