Fiorello co-conduttore della Finale di Sanremo 2024

Sanremo - Fiorello “ci casca” ancora. Anche questo anno Amadeus è riuscito a portarlo a sanremo. Il comico è infatti co-conduttore dell'ultima serata del Festival. Ma anche nelle scorse serate non è riuscito a star lontano dal palco, Aristonello o Ariston che sia.

La sua gag (e le polemiche a seguire) con John Travolta che balla il “ballo del qua qua” rimarrà nella storia del Festival.

Fiorello chi è

Fiorello, all'anagrafe Rosario Tindaro Fiorello, nasce a Catania il 19 maggio del 1960 (ha 63 anni). I genitori di Fiorello sono Nicola (morto nel 1990), un appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza, e Rosaria. Dopo aver lavorato come fruttivendolo, muratore, idraulico, falegname e il centralinista per una società di pompe funebri, arriva la svolta.

La carriera

A quindici anni arriva nei villaggi turistici e dopo aver fatto il facchino diventa animatore grazie alla sua infinità capacità nell'intrattenere. Abbandona Catania all’età di vent’anni e grazie all’amicizia con Bernardo Cherubini, fratello del più noto Lorenzo Cherubini (Jovanotti), viene notato da alcuni agenti televisivi e si procura il suo primo provino per la tv. In un primo momento è però scartato da Pippo Baudo, che ammetterà successivamente di aver commesso un errore.

Dal Karaoke a Sanremo

Nel 1990 debutta in tv su Canale 5 con Una rotonda sul mare, assieme a Mara Venier. Dal '92 al '94 Karaoke su Italia 1 è uno dei programmi piu' seguiti in tv. Dopo un breve stop per motivi personali dalla tv torna nel 1996 con La febbre del venerdì sera e appare nella nona edizione di Buona domenica insieme a Paola Barale e Claudio Lippi. Raggiunge il grande successo nel 2001 con lo show RAI Stasera pago io. Poi nel 2009 lo vuole anche Sky1 e va in onda con Fiorello Show. Nel 2011 torna in Rai con il varietà Il più grande spettacolo dopo il weekend e dallo stesso anno fino al 2017 conduce un programma radiofonico e televisivo, Edicola Fiore, in cui si discutono notizie, si esibiscono personaggi, si fanno appelli per iniziative sociali e si promuovono libri, album musicali, film, programmi televisivi. Dal 2020 è al fianco di Amadeus a ogni Festival di Sanremo.

La vita privata

Nel 1994, al termine della relazione con la conduttrice Luana Colussi, Fiorello si fidanza con Anna Falchi. La storia durerà due anni. Sposa Susanna Biondo nel 2003. Nel 2006 nasce Angelica, la prima figlia di Rosario Fiorello e la seconda di Susanna, già madre di Olivia, nata dal primo matrimonio della donna.