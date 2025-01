Parole in pentola, a Modica appuntamento fra cucina e letteratura

Modica - Il 25 gennaio cena al Pietre Nere Resort & Spa per "Parole in Pentola", un evento teatral-culinario che unisce storia, sapori e spettacolo in un’esperienza decisamente originale. Lo chef Claudio Ruta porterà in tavola un menu ispirato al libro di Andrea G.G. Parasiliti, che racconta un affascinante excursus storico della cucina, mentre la serata sarà animata dagli intermezzi dell’autore e dagli sketch della compagnia teatrale G.o.D.o.T., per un tocco di ironia e leggerezza.

Ideato e curato da Andrea G.G. Parasiliti, il libro Parole in pentola trae origine da un corso da lui tenuto alla University of Toronto. Interrogandosi sul rapporto tra letteratura, cucina e identità italiana, Parasiliti ha invitato alcuni dei maggiori studiosi, saggisti e giornalisti − coinvolti a vario titolo nelle sue lezioni canadesi − a partecipare alla stesura di un volume spontaneo, divertito e del tutto indipendente. Ne è scaturito un libro gioioso e di taglio internazionale, in grado di appassionare chi voglia avvicinarsi in maniera intelligente alla cultura del cibo (e al cibo come cultura) attraverso i tre diversi percorsi che lo compongono.