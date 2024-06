Passeggiata letteraria con Marco Steiner a Marina di Ragusa e Sampieri

Ragusa - Il primo è stasera alle 19 al faro a Marina di Ragusa per la presentazione del suo nuovo libro, il secondo domenica alle 18.30 a Sampieri per il walk a book.

Marco Steiner presenta il libro "Corto Maltese e Irene di Boston - Storia di un appuntamento quasi impossibile".

Un nuovo capitolo della storia di Corto Maltese prende vita tra le parole di Marco Steiner e gli acquerelli di Hugo Pratt nell'edizione pubblicata da Cong Edizioni 2024.

Un viaggio sospeso tra sogno e immaginazione che si anima attraverso il dialogo tra un marinaio in cerca di una nuova rotta e un antico veliero, Irene of Boston, che sogna di tornare in mare. Un dialogo che sarà un sogno dentro un sogno.

"Se anche voi pensate che certe realtà non siano impossibili, ma solo difficili da trovare ed afferrare, allora imbarcatevi con me, mettetevi comodi, lasciatevi andare“. È con questa frase che Irene, varata nel 1914 nella contea di Lincolnshire, ci invita a fare questo viaggio, per attraversare le porte dove ricordi ed emozioni sfumano in un’altra dimensione, in un’altra storia da raccontare. La presentazione di questo romanzo non poteva che tenersi proprio davanti al mare, nella magica cornice del Faro Marsa a Rillah Y.C., a Marina di Ragusa, e sarà animata dai testi letti dallo stesso autore accompagnato dalla chitarra di Stefano Meli e dai disegni di Giovanni Robustelli. Ci sono gli ingredienti giusti per lasciarci trasportare dentro le suggestive atmosfere oniriche di "una favola poetica e appassionata in cui le risposte alle domande sono nella capacità dell’uomo di tornare a sognare."

Marco Steiner, stretto collaboratore di Hugo Pratt tra il 1989 e il 1995, è uno scrittore italiano che ha dato vita ad una ricca produzione letteraria sulle avventure di Corto Maltese, e non solo. Tra i suoi romanzi ricordiamo: L'ultima pista, Cadmo, 2006 Il mare d'oro, Rizzoli Lizard, 2010 Il corvo di pietra, Sellerio, 2014 Oltremare, Sellerio, 2015 Isole di ordinaria follia, Marcianum Press, 2019 Nella musica del vento, Salani, 2021.

Inoltre Domenica 30 Giugno ci sarà anche il primo WALK A BOOK, passeggiata letteraria con l'autore. Un percorso letterario, un'avventura in riva al mare ispirata dal romanzo "Il corvo di Pietra" di Marco Steiner e dalla bellezza del parco naturale di Costa di Carro.

Dietro la guida esperta di Roberto Sammito (VisitVigata) e in compagnia dello stesso autore, Marco Steiner, si visiterà il parco fino alla spiaggia di Costa di Carro, scoprendo la storia e le tracce umane in questo paradiso naturale. Si camminerà su alte scogliere e dolci spiagge, tra agavi, capperi e palme nane e faremo incursioni letterarie grazie al romanzo di Steiner che trasporterà nelle avventure di un giovane Corto Maltese, aspettando insieme il tramonto in riva al mare.

PER PARTECIPARE ALL'EVENTO E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. POSTI LIMITATI. Prenotazioni presso Libreria Mondadori di Ragusa Contatti utili per info e prenotazioni: Libreria Mondadori Ragusa Email: walkabook@libero