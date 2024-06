Convegno sui parchi archeologici a Scicli

Scicli - Il 29 giugno, nel complesso monumentale Convento della Croce di Scicli, si terrà un importante convegno focalizzato sulla valorizzazione del Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica, mirato a stimolare crescita culturale ed economica nella provincia di Ragusa. L’evento inizierà alle 9:00 con i saluti del sindaco di Scicli, Mario Marino, e del direttore generale del dipartimento Beni culturali e dell’Identità siciliana, Mario La Rocca. Tra i relatori, figure chiave come il dott. Giuseppe Parello discuterà il sistema dei Parchi archeologici in Sicilia, mentre il dott. Carmelo Nicotra esplorerà le potenzialità del Parco Kamarina-Cava Ispica.

Il convegno prevede anche interventi sulla musealizzazione dei siti e sul ruolo del turismo archeologico nello sviluppo economico della regione, con conclusioni affidate all’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato. Nel pomeriggio, dopo una degustazione di prodotti tipici, si insedierà il comitato tecnico scientifico del Parco, una mossa strategica per rafforzare la cooperazione tra istituzioni locali e attori privati. Un’opportunità imperdibile per professionisti e appassionati di archeologia e sviluppo territoriale, per discutere e pianificare il futuro dei beni culturali della regione iblea.