Pozzallo, Orietta Berti, D'Argen D'Amico e Uccio De Santis

Pozzallo - Pozzallo è pronta a vivere un’estate ricca di emozioni con Marefestival un contenitore di eventi che celebra il mare e tutto ciò che la città ha da offrire, come le sue meravigliose spiagge che hanno ricevuto anche quest’anno il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

Marefestival quindi non è solo un insieme di eventi, ma un vero e proprio brand di ecoturismo sostenibile che abbraccia diverse aree tematiche: dalla cultura con mostre, cinema, teatro e tanto altro, allo spettacolo, con musica, cabaret, concerti per animare le vie della città e coinvolgere tutti, dallo sport, al Folklore e Tradizione con sagre, degustazioni, mostre mercato e fiere espositive per immergersi nella cultura e nei sapori di Pozzallo, dalla gastronomia all’artigianato. Attenzione puntata anche alla sostenibilità con la promozione di pratiche ecocompatibili e alla valorizzazione delle risorse locali.

Marefestival rappresenta quindi occasione per tutta la comunità, valorizzandone le sue competenze e il suo tessuto sociale. Le diverse iniziative sono infatti l’occasione per creare sinergie tra enti pubblici, operatori turistici, cittadini e turisti, promuovendo uno sviluppo turistico integrato e sostenibile.

“Il mare è la nostra ricchezza-ha dichiarato il sindaco Roberto Ammatuna- e le nostre iniziative hanno sempre come obiettivo quello di valorizzare questa risorsa e tutto ciò che ruota attorno ad essa. Siamo la perla del Mediterraneo e in quanto tale dobbiamo essere all’altezza delle aspettative. Per questo ci siamo preparati per accogliere anche quest’anno nel modo migliore, i numerosi turisti che hanno scelto la nostra località per trascorrere le loro vacanze”

Oltre a un ricco programma di iniziative che celebrano il mare, la cultura, la tradizione e la gastronomia, Marefestival ospiterà anche alcuni concerti imperdibili e spettacoli di grande richiamo.

Si comincia il 29 luglio con la regina della musica italiana Orietta Berti. Dopo i numerosi successi che l’hanno resa famosa in tutto il mondo, in questi ultimi anni è tornato in cima alle classifiche con delle hit estive di grande successo in collaborazione con personaggi noti al giovane pubblico come Fedez e Achille Lauro. Nel 2021 vince il premio FIMI al Power Hits Estate con’ Mille’. Nel 2023 viene pubblicato ‘La discoteca italiana, singolo di Fabio Rovazzi con la sua collaborazione, fino all’ultima famosissima hit “Una Vespa in Due” con Fiorello.

Altro nome di punta fra gli eventi che animeranno la città di Pozzallo il 5 agosto sarà quello D’Argen D’Amico, uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano reduce dal successo di Sanremo con “Onda Alta”. Un personaggio che riesce ad unire il divertimento all’impegno sociale, un mix che rappresenta appieno la città di Pozzallo che è una città accogliente e spensierata.

Si prosegue il 18 agosto con lo spettacolo di Nathalie Aarts from the Soundlovers, un viaggio musicale attraverso i più grandi successi della musica dance.

Il 23 agosto sarà la volta delle Fontane Danzanti, uno spettacolo di luci, musica e acqua che lascerà a bocca aperta grandi e piccini.

Il 30 agosto spazio al cabaret con lo show di Uccio De Santis

Il 31 agosto spazio a Cabrera Fest - Alla Corte dei Cabrera: Rievocazione medievale, un tuffo nel passato per rivivere le atmosfere della corte dei Cabrera, signori di Pozzallo.

Infine il 6-7-8 settembre torna la Sagra del Pesce giunta alla sua 55esima edizione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia siciliana, con degustazioni di pesce fresco e piatti tipici della tradizione.

“Abbiamo cercato di realizzare un cartellone di eventi che coinvolgesse tutti- ha dichiarato l’assessore al Turismo Raffaele Monte-e che avesse un filo conduttore unico quello del mare che è da sempre per noi fonte di ispirazione. E questo festival punta a celebrarlo garantendo la dovuta accoglienza a tutti coloro che sceglieranno la nostra città sia per trascorrere delle giornate indimenticabili in spiaggia ma anche per trascorrere delle serate piacevoli assistendo gratuitamente agli spettacoli”

Marefestival è quindi un’occasione imperdibile per vivere un’estate indimenticabile a Pozzallo.