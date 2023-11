Riccardo Nunziati, fumettista di Diabolik, a Palazzolo Acreide

Palazzolo Acreide - Sarà Riccardo Nunziati, fumettista di Diabolik per la casa editrice Astorina, a chiudere Triade: omaggio ai miti, la mostra nata da un’idea della cooperativa Mediblei, inaugurata il 25 giugno scorso presso la galleria di Spazio San Sebastiano, che segna la prima volta in assoluto e nello stesso spazio espositivo di tre protagonisti del fumetto italiano: Lupo Alberto, Diabolik e Martin Mystére, nati dalla fantasia creativa di Guido Silver Silvestri, Angela e Luciana Giussani prima, Mario Gomboli poi, e Alfredo Castelli.

Sabato 11 novembre, a partire dalle 17:30, Riccardo Nunziati incontrerà i lettori e fan del diaboliko “re del terrore” alla Sala delle Aquile Verdi del Municipio di Palazzolo Acreide, in piazza del Popolo 1, ospite del talk Eva Kant: 60 anni di una Kattiva! durante il quale si ripercorrerà la storia del personaggio femminile più iconico del fumetto italiano, tanto da guadagnarsi spazio oltre le storie disegnate, arrivando alla pubblicità, alla moda e al cinema, protagonista anche di numerose campagne sociali in difesa delle donne.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno raggiungere Riccardo Nunziati a Spazio San Sebastiano, in piazza del Popolo 19, per il firmacopie, aggiudicandosi uno dei disegni in tiratura limitata, realizzato da Nunziati in occasione della mostra, che segna anche la prima volta di un monumento UNESCO del Val di Noto (il prospetto della Basilica di San Sebastiano) riprodotto in un’opera originale Diabolik©Astorina Srl.