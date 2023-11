"Ti Vulissi Mangiari", il docufilm del regista modicano Giovanni Caccamo

Modica - Il regista modicano Giovanni Caccamo l'8 dicembre alle 20 all'auditorium Floridia presenta “Ti Vulissi Mangiari”, documentario selezionato per il “Film Festival Hong Kong Indie” e per il “Tokyo International Cinema Awards”. L’ultimo lavoro del regista è un omaggio al cibo della Sicilia in una interpretazione mai banale perché "Ti Vulissi Mangiari" (ti vorrei mangiare) arriva alle delizie della cucina isolana attraverso un percorso di scoperte culturali che si nutrono di gesti sempre uguali, ma sempre diversi, nella loro solenne religiosità tramandata di generazione in generazione.

“Ti vulissi mangiari” è un affascinante viaggio nella Sicilia sudorientale, storie intrecciate di personaggi diversi – veri e autentici - ognuno dei quali ha un rapporto unico con il cibo. Caccamo ha chiesto all'amico Mario Biondi di firmare il documentario facendone la voce narrante. Protagonisti sono il pane di casa, i ravioli al sugo, le focacce. Già, le “scacce” siciliane. Il punto di chiusura è l’orlo, deve essere fatto bene, deve sigillare la scaccia in modo da non fare uscire il ripieno e deve essere bello da vedere. “U rieficu”, si chiama così, è la firma della scaccia. E “U rieficu?” è motivo di tormentone per Mario Biondi. Da vedere...