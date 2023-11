Il ministro della cultura Sangiuliano a Siracusa

Siracusa - Ci sarà anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, all'evento di celebrazione del Centenario della fondazione della Scuola di specializzazione in Beni archeologici dell'Università di Catania, in programma domani, a partire dalle 11.30, nella sede comunale di Palazzo Vermexio a Siracusa.

Alla giornata prenderanno parte, oltre al rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, e alla direttrice del dipartimento di Scienze umanistiche, Marina Paino, anche il direttore della Scuola archeologica di Atene, Emanuele Papi, il presidente del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, Gerardo Villanacci, e il dirigente generale dell'assessorato regionale ai Beni culturali, Mario La Rocca.

A introdurre i lavori - trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube dell'Università di Catania - sarà il direttore della Ssba Daniele Malfitana, seguiranno gli interventi del sindaco di Siracusa, Francesco Italia; del presidente della struttura didattica di Architettura e Patrimonio culturale di Unict, Fausto Carmelo Nigrelli; dell'assessore comunale ai Beni culturali, Fabio Granata; del Soprintendente ai beni culturali di Siracusa, Salvatore Martinez, e dell'allieva della Ssba, Gaia La Causa. Durante l'evento sarà illustrato il piano strategico a medio/lungo termine della Scuola, incentrato su una didattica innovativa affiancata da una pluralità di esperienze (in aula, sul campo e in laboratorio). Inoltre, sarà presentato il volume 'Un secolo di archeologia. 1923-2023. Ricerca, Tutela, Valorizzazione, Gestione', curato da docenti e allievi della Scuola. A seguire sono previste le visite di Palazzo Chiaramonte, dove ha sede la Ssba, del museo Paolo Orsi e del Parco della Neapolis.

"L'iniziativa di domani - dice il direttore Malfitana - rappresenta la solenne conclusione delle varie attività che la Scuola ha realizzato, affiancandole alla consueta attività didattica, per celebrare i suoi cento anni di vita, sottolineando in ogni occasione il ruolo e la missione di un'antica istituzione che ha segnato la storia dell'archeologia siciliana, da Paolo Orsi, che ne fu il primo direttore, in poi".