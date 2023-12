Enrico Guarneri è Il Bugiardo in teatro a Comiso

Comiso - Sarà uno dei protagonisti del teatro nazionale contemporaneo, Enrico Guarneri, ad aprire la nuova stagione di prosa del Teatro Naselli di Comiso. Si va in scena questo sabato 2 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo “Il bugiardo” di Carlo Goldoni, con la regia di Giampaolo Romania, aprendo così una nuova stagione teatrale ricca di protagonisti e storie, una programmazione poliedrica foriera di grandi emozioni, divertimento e riflessioni.

La storia de “Il bugiardo” ruota attorno al personaggio interpretato magistralmente da Enrico Guarneri, mentitore compulsivo che vantandosi di avere compiuto imprese eroiche e gesta memorabili, dovrà una volta smascherato confessare ogni inganno. L'opera di Goldoni, brillante e ironica, attraverso risate e battute incisive, riesce con grande attualità a dare una “lezione” morale sulla sincerità.

È una satira della vanità e della falsità che oltrepassa la storia del singolo per smascherare la presunzione di una intera società che, attirata dai facili consensi, manipola e distorce le informazioni. La bugia nell'opera è sì il motore delle azioni, ma anche strumento di una sottile denuncia sociale che mette in luce l’importanza della verità e dell’onestà. Si aprirà così il cartellone del teatro comisano guidato dell'associazione "La Girandola", gestore del teatro comunale a sostegno della cultura in provincia, che quest'anno è accompagnato dal claim “molto più che spettatori!” per sottolineare il ruolo fondamentale dello spettatore come promotore di una crescita culturale.

Dopo “Il bugiardo”, si tornerà in teatro venerdì 12 gennaio, con il divertente e ricco di imprevisti “Uomini sull'orlo di una crisi di nervi” di Galli & Capone, sempre con la regia di Giampaolo Romania. Si proseguirà poi giovedì 25 gennaio con la commedia dialettale di Nino Martoglio “Il marchese di Ruvolito”, con protagonista Gino Astorina per la regia di Antonello Capodici. Venerdì 2 febbraio arriverà al Teatro Naselli “I due Papi”, il testo teatrale di Anthony McCarten da cui è stato tratto un film Netflix di grande successo, con interpreti Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo. “Il turno di notte”, commedia agrodolce scritta e diretta da Gianpiero Francese, sarà invece in scena sabato 9 marzo. Venerdì 5 aprile la Compagnia Teatrale Sikilia, diretta da Cettina Scaicca, proporrà uno spettacolo molto intenso che racconterà la grande emigrazione del sud Italia verso terre lontane. Questa nuova stagione si concluderà sabato 27 aprile con il divertente racconto de “Il Signor Vattelappesca” di e con Sergio Vespertino, con le musiche di Pierpaolo Petta.

Per informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del teatro Naselli di Comiso è possibile seguire le pagine social ufficiali, visitare il sito spazionaselli.it dove è possibile acquistare i biglietti online o chiamare il 328 497 4542. Botteghino aperto dalle 16 alle 20.